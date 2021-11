Nuove piante in paese

Per la 'Giornata dell'Albero' si è proceduto alla ripiantumazione degli alberi in Via Concordato e Via Clerici.

Nuovi arbusti per decoare il paese. Anche nella comunità cuggionese si è celebrata la 'Giornata dell'Albero' la scorsa domenica 21 novembre. "Ho partecipato insieme agli Assessori Guzzini e Longoni, in collaborazione con alcune Associazioni Cuggionesi e agli abitanti del quartiere, alla ripiantumazione degli alberi in Via Concordato e Via Clerici, per tornare ad avere più verde per le strade cuggionesi - ha commentato il sindaco Giovanni Cucchetti - Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa".

Ricordiamo che per lo Stato vige una legge ufficiale ormai datata, ma quanto mai attuale: la legge 113 del 29 gennaio 1992, meglio nota come Legge Rutelli, dal nome del proponente, all'epoca coordinatore nazionale della Federazione dei Verdi, propose la legge n. 113/1992, che imponeva a ogni Comune di piantare un albero per ogni neonato o neoadottato entro 12 mesi dalla registrazione anagrafica. Una norma spesso inattuata ma che andrebbe ripresa e applicata sempre.

