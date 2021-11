Il 120esimo della parrocchiale

Due mesi di preghiere, devozione, Sante Messe. La comunità inverunese dallo scorso 15 ottobre e fino al prossimo 8 dicembre sta vivendo mesi di intesa spiritualità grazie anche al dono dell'Indulgenza Plenaria. Se gli appuntamenti si sono aperti con la presenza del Vescovo e vicario di zona Luca Raimondi e la festività di San Martino ha visto la partecipazione dell'Arcivescovo Mario Delpini, martedì 23 novembre sarà sicuramente un altro giorno molto particolare. "Come già annunciato vivremo una giornata di adorazione eucaristica a partire dalle ore 5 del mattino, perchè a quell'ora 120 anni fa il beato Card. Ferrari iniziava il rito di dedicazione della chiesa parrocchia di San Martino - ha spiegato il parroco don Marco Zappa - durante tutto il giorno è possibile quindi poter adorare l'Eucarestia e partecipare alla celebrazione della sera alle 20.30". Presenzieranno i sacerdoti nativi di Inveruno e Furato e coloro che hanno servito nelle parrocchie del paese.

