"Vieni in negozio... Natale è qui"

ConfCommercio e attività commerciali di Castano 'giocano d'anticipo' in vista delle prossime festività natalizie. Domenica 21 novembre, offerte, sorprese e idee regalo.

Quando si dice "giocare d'anticipo'. Ed è, allora, quello che succederà a Castano questa domenica (21 novembre) con 'AmoCastano - Natale è qui', l'iniziativa promossa da Confcommercio con diversi esercizi commerciali della città per promuoverli in occasione delle prossime festività. "La nostra associazione - ricorda il presidente Luigi Alemani - ha come principale obiettivo quello di sostenere il commercio locale valorizzandone le peculiarità e la qualità che quotidianamente è in grado di esprimere attraverso le imprese che, nonostante i gravosi periodi che si stanno attraversando e che solamente in ora cominciano a far intravedere l’auspicata conclusione, continuano a riversare all'interno dei negozi, passione, impegno ed attenzioni alla clientela”. In quest'ottica, pertanto, prosegue il direttore della Confcommercio territoriale di Magenta e Castano, Simone Ganzebi "Proseguendo il percorso che ha avuto inizio già 5 anni fa nel quale ha trovato corpo il Progetto 'AmoCastano', che fin dal principio ha raccolto l’interesse e la fattiva collaborazione dell’Amministrazione comunale, intendendo garantire una vera e propria leva di ripartenza alle nostre preziose realtà associale, si è deciso di dare forma ad una promozione gratuita delle attività commerciali castanesi, appunto ideando 'Natale è qui'. Una proposta che ha avuto subito il patrocinio del Comune, grazie al quale le imprese che stanno partecipando possono beneficiare di importanti leve gratuite di promozione e valorizzazione dell’offerta commerciale". Una significativa 'vetrina', dunque, che Confcommercio ha inteso realizzare capace di abbracciare il più possibile la città e, soprattutto, i singoli esercizi, curando la promozione dell’offerta commerciale anche attraverso i propri canali social e le pagine create ad hoc. "Ai negozi è stato lasciato solo il compito di immaginare, pensare e ipotizzare ciò che hanno desiderato realizzare ed offrire nella giornata di domenica 21 novembre - proseguono - Mentre, la clientela avrà modo di identificare le attività partecipanti all’iniziativa attraverso la locandina esposta nei singoli punti vendita". Ma, più nello specifico, che cosa accadrà nel fine settimana nelle singole realtà che hanno aderito? Entrando nel dettaglio, ecco, ad esempio, al bar 'Mira' particolari e ricercate degustazioni da arricchire con prelibatezze, ancora alle 'Cristallerie Panda' spazio a vantaggiose offerte cui si accompagneranno anche importanti sconti del 50% su tutta la merce in esposizione compresi gli articoli natalizi (non solo, perché con una spesa minima di 50 euro, 5 tra i clienti più fortunati riceveranno in regalo speciali buoni sconto, che vanno dal 10% fino al 40%, da utilizzare entro il 28 novembre), quindi all'erboristeria 'Chicche di salute' per ogni acquisto un omaggio a sorpresa e doppi punti sulle tessere fedeltà della clientela, fino ad arrivare a 'Fotoshop SG29' che garantirà eslusive occasioni per acquistare idee regalo (foto idee e cornici), 'Girotondo Bimbi' con altre speciali sorprese e al 'Tutto per la Casa' che ha creato un vero e proprio mercatino vintage con bellissimi articoli per la tavola delle più rinomate e conosciute marche a prezzi dedicati per l'occasione, cui si accompagnano offerte su un'importante selezione di prestigiosi prodotti.

