Alberi in via Concordato e Clerici

Tornano gli alberi in via Concordato e via Clerici a Cuggiono. E per l'occasione, ecco che domenica 21 novembre, alle 11, in occasione della giornata nazionale dell’albero, è in programma l'inaugurazione. "Un tempo in queste vie c’erano alberi. Piantati una quarantina di anni fa, erano durati poco. Un insensato vandalismo li aveva rovinati ad uno ad uno - scrivono i promotori - Lo scorso anno, sulla scia di incontri tenuti dal “Forum Clima” sulla necessità di piantare alberi in città e fuori è cresciuta dal basso la proposta che ha trovato piano piano consenso tra cittadini residenti e associazioni del paese, di acquistare , ripiantare e prendersi cura di questi alberi. La proposta presentata all’assessore ai lavori pubblici era chiara. Non si volevano finanziamenti comunali, si chiedeva però che l’amministrazione affiancasse e facilitasse l’operazione. C’era un marciapiede da rifare, gli spazi di piantumazione da trivellare, un nuovo asfalto da posare. Fu lo stesso assessore a proporre questi interventi apprezzando quando gli era stato sottoposto Prendeva così corpo una sorta di parternariato nel quale una cittadinaza attiva e una istituzione, da pari a pari, avrebbero fatto la loro parte in un percorso teso a migliorare il proprio ambiente urbano. Una rigenerazione non solo di uno spazio fisico, non signfica solo acquistare o piantare un albero, vuol dire anche averne cura nel tempo, e cosa in fondo ancora più importante modificare modi di porsi, di sentirsi parte di un destino comune, di un superare quel “tutto va male, ma guarda che schifo e quelli non fanno niente, ecc...”, per passare a un atteggiamento diverso, propositivo, quello che parte dalla constatazione che insieme si può fare molto, senza aspettare che siano sempre e solo gli altri, magari quelli che abbiamo votato, a risolvere i problemi. Che sia questo il modo per costruire un paese migliore? Che sia questa la vera rigenerazione urbana di cui tutti abbiamo bisogno?".

