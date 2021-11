Mille luci contro la violenza

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Cuggiono scende in campo con una fiaccolata.

Cuggiono scende in piazza per dire "No" alla violenza sulle donne. Lo fa accendendo mille luci contro il buio della violenza. ‘Illuminare le coscienze’ verso un tema mai come oggi attuale, che vede ancora troppe donne picchiate, maltrattate e troppo spesso uccise da uomini che dicevano di amarle. Case che diventano prigioni, braccia che diventano armi, e amore che diventa odio. Una giornata simbolo di cambiamento e profonda riflessione verso un tema ancora troppo spesso sottovalutato. Giovedì 25 novembre alle 18 l’Amministrazione comunale promuove una fiaccolata da piazza della Vittoria a Villa Annoni, per ‘illuminare le coscienze’ con la luce della consapevolezza. Un momento condiviso con le associazioni cuggionesi, l’oratorio e la banda che accompagnerà con momenti musicali.

