Va al cimitero e le svaligiano la casa

Lei al cimitero in visita ai suoi cari, i ladri in casa a mettere a segno il colpo. E' successo a Turbigo: malviventi in fuga con gioielli e 2 mila euro in contanti.

Lei al cimitero in visita ai suoi cari, i ladri in casa a mettere a segno il colpo. Quasi certamente l’hanno curata e così, non appena l’hanno vista uscire, ecco che sono entrati in azione. In pieno pomeriggio, tra le 14.30 e le 15.30, hanno fatto la loro comparsa in via Volta a Turbigo e, una volta nell’abitazione, l’hanno messa letteralmente a soqquadro, per poi dileguarsi con oro e soldi. “Quando sono rientrata c’era il disastro - racconta la proprietaria - I ladri hanno girato nelle stanze e nei locali, quindi hanno tagliato la cassaforte, molto probabilmente con un flessibile, fuggendo con tutto ciò che c’era al suo interno (2 mila euro in denaro contante, più i vari gioielli, all’incirca 10 mila euro di valore). Una sensazione bruttissima, sapere che qualcuno aveva violato la tua casa e, purtroppo, non è la prima volta”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro