Black Project: videoclip da premio

I Black Project (band di Magnago) tornano sulle scena musicale, e non solo, con il singolo 'Tra Santi e Colpevoli', aggiudicandosi il premio per la migliore fotografia.

I Black Project (band di Magnago) tornano sulle scena musicale, e non solo, con il singolo 'Tra Santi e Colpevoli', aggiudicandosi il premio per la migliore fotografia all'ANV Film Festival di Ancona, promosso dall’Associazione Nazionale dei Videografi. Lo scorso 3 novembre hanno conquistato, infatti, l'importante riconoscimento di cristallo oltre ad un premio in attrezzatura, tra più di 240 candidati provenienti da tutta Italia. Il video è stato girato nell’agosto 2020 presso la prestigiosa Villa Rusconi di Castano Primo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro