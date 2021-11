25 novembre: "Rispetto"

Un flashmob nei pressi della panchina rossa in piazza Libertà. Busto Garolfo in prima linea in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Un flashmob nei pressi della panchina rossa in piazza Libertà. Busto Garolfo in prima linea in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, appunto con un momento di coinvolgimento, condivisione e riflessione. 'Rispetto', questo il titolo dell'appuntamento in programma alle 15.30 e a sostegno dell'associazione 'La Valigia di Salvataggio'. Parteciperanno la Consulta Giovani, la scuola Media 'Caccia', il Centro Azzurro, l'associazione 'Hakuna Matata' e, quindi, 'La Valigia di Salvataggio'.

