Pignatiello 'guida' il Patto

Primo cittadino di Castano e, adesso, anche presidente. Giuseppe Pignatiello, infatti, alla guida del Patto dei Sindaci dell'Altomilanese. "Certamente un'importante responsabilità e una sfida che porterò avanti con forza ed impegno - ha scritto - Avere l’appoggio e la condivisione di tutti i colleghi di questo territorio, persone uniche che ho avuto il piacere e l’onore di conoscere negli anni di lavoro fianco a fianco e che apprezzo nel profondo, è ancora più importante e mi riempie di orgoglio. L’obiettivo è quello di seguire l'ottima attività del sindaco Walter Cecchin che ci ha traghettato in un periodo davvero difficile con capacità, attenzione ed impegno. Ora è il momento della ripresa ed il nostro territorio dovrà assolutamente essere in prima linea. Io proverò nel mio piccolo a creare quelle sinergie che sono certo ci permetteranno di raggiungere grandi risultati".

