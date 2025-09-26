Sabato e domenica alla Madonna di Grée

Il sabato e la domenica pomeriggio: l’appuntamento è alla Madonna di Grée. Un luogo che è storia, tradizione, fede e uno dei simboli di Castano, ma più in generale del territorio tutto attorno, e che torna ad animarsi.

Il sabato e la domenica pomeriggio: l’appuntamento è alla Madonna di Grée. Un luogo che è storia, tradizione, fede e uno dei simboli di Castano, ma più in generale del territorio tutto attorno, e che torna ad animarsi. Ritrovarsi, allora, di nuovo in quell’area, per stare insieme, giocare a carte, fare quattro chiacchiere o trascorrre del tempo in tranquillità. L’idea è partita dal sindaco Roberto Colombo e dall’Amministrazione comunale e dal 20 settembre scorso è diventata realtà. Primi volontari, infatti, presenti sul posto e diverse, fin da subito, le persone che si sono date appuntamento lì. Per ora il ritrovo, come detto, è nel weekend, dalle 14 alle 17. Un’ulteriore occasione di incontro e socializzazione.

