Nuovi cipressi al cimitero

Il camposanto di San Giorgio su Legnano sta andando incontro a una decisa iniezione di miglioramento anche sul piano del patrimonio arboreo. Le piante del viale saranno sostituite da cipressi completamente nuovi.

Questione di decoro, ma anche di sicurezza. Il camposanto di San Giorgio su Legnano sta andando incontro a una decisa iniezione di miglioramento anche sul piano del patrimonio arboreo. Le piante del viale saranno sostituite da cipressi completamente nuovi. E questo si è reso necessario "Perché - spiega il sindaco Walter Cecchin - queste piante ormai occupano gran parte del viale, sono a ridosso di tombe e ne impediscono quasi la vista e cura, le radici sollevano e rendono pericoloso il cammino e infine perché non sono più gestibili come potature in quanto ormai secche e vuote all'interno". Insomma, per alcune piante per le quali è ora del pensionamento ne avanzeranno altre di "aspetto giovanile". Rispetto ai cipressi che saranno sostituiti, quelli nuovi, conclude Cecchin, "Saranno più sottili e posizionati alternati in modo tale da non impedire l'accesso alle tombe e rendere il viale più aperto".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro