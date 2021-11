Panchina contro le violenze

Sabato 20 novembre alle 16 nel giardino della scuola primaria di Casorezzo si inaugurerà la panchina contro la violenza sulle donne.

Rossa come il sangue che purtroppo molte volte è scorso. Ma anche come la speranza che il dramma possa un giorno cessare. Sabato 20 novembre alle 16 nel giardino della scuola primaria di Casorezzo si inaugurerà la panchina contro la violenza sulle donne. L'occasione è offerta dalla celebrazione della giornata nazionale contro una delle piaghe sociali più devastanti. Un'altra panchina come elemento di sensibilizzazione sociale e di contrasto alla violazione della dignità umana va quindi ad aggiungersi alle numerose altre già presenti su altre realtà comunali del territorio dell'Altomilanese.

