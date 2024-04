Di tanto in tanto, si propone di misurare la temperatura della soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi del Comune.

Di tanto in tanto, si propone di misurare la temperatura della soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi del Comune. Il sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani, con l'amministrazione comunale, ha lanciato un nuovo sondaggio tra i cittadini volto a valutare la loro soddisfazione per i servizi offerti dagli uffici. Le domande spaziano in vari ambiti, dalla valutazione sulla modalità di servizio Pago pa agli appuntamenti del ricevimento dati dagli uffici, dalla percezione del livello di sicurezza in paese al giudizio sui Gruppi di cammino. Altre richieste di pronunciamento riguardano la qualità delle aree verdi e un raffronto con i servizi offerti da Casorezzo per chi si è rivolto anche alle realtà di altri Comuni.

