La figura di Rosa Genoni

La sua vita fu accarezzata da due esse: stile e socialismo. La passione per la moda e quella per la politica hanno convissuto nell'universo di Rosa Genoni che potrà essere conosciuto nei dettagli in una serata in programma venerdì 22 marzo alle 21 nella sala civica Giorgio Ambrosoli di Casorezzo. A organizzare l'appuntamento sono Comune, Anpi e Iniziativa Donna. A fare rivivere la sua figura in racconti e letture saranno Gabriella Cavanna, Monica Memini, Mariachiara Rodella, Francesca Abregu Lopez e Virginia Schiavi. Nata a Tirano di Valtellina nel 1867 e morta a Varese nel 1954, Genoni ha avuto modo di affinare le sue ampie esperienze nel mondo della moda e degli stilisti anche attraverso esperienze all'estero, come a esempio quelle in Francia.

