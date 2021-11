Da Lorenza Bakery.... i sapori della tradizione

Nel noto punto vendita di 'Lorenza Bakery', in via Marconi ad Inveruno, è possibile acquistare il tradizionale dolce dell'Antica Fiera di San Martino.

Per Lorenza Garavaglia il periodo di San Martino è da sempre legato alla tradizione, al territorio e a una lunga storia di famiglia. Domenica 14 novembre la pasticceria sarà presente con uno stand in Piazza Don Rino Villa e sarà ospite della Tenuta Bramasole.

L’Antica Fiera di San Martino riparte dopo lo stop forzato per l’emergenza sanitaria: quest’anno la manifestazione è alla sua 414esima edizione e come ogni anno anche Lorenza Garavaglia, titolare di Lorenza Bakery Since 1890 di Inveruno, sarà presente in uno spazio dedicato, ricco di prelibatezze, dolci della stagione e l’immancabile Piota, il dolce tipico inverunese.

"Come nostra consuetudine parteciperemo all’importante evento della nostra cittadina con uno stand in Piazza Don Rino Villa (parcheggio del Conad) e saremo presenti nella Tenuta Bramasole, una location immersa nella natura, che ci ospiterà per la degustazione e la vendita dei nostri prodotti nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì - ci spiega Lorenza - Per me San Martino è un periodo dell’anno che evoca i periodi in cui, fin da bambina, aiutavo mio papà nei preparativi per la Fiera, un appuntamento irrinunciabile e caratteristico per noi cittadini di Inveruno. Oggi, questo evento evoca in me sentimenti tanto importanti quanto il valore dell’eredità che mio padre mi ha lasciato e di cui la Piota è il simbolo tangibile: ecco perché presentare il dolce della mia famiglia che tanta popolarità ha riscosso nel territorio diventando nel tempo dolce tipico di Inveruno ha un significato emotivo molto forte".

Lorenza Garavaglia, infatti, da dieci anni è titolare con il marito Emiliano Colombo del panificio pasticceria che porta il suo nome: "Parlare della Piota – spiega – è un po’ come parlare di un elemento imprescindibile della mia famiglia: per me la Piota non è un dolce commerciale, un semplice prodotto da vendere... ma è un dolce dell’anima, del cuore, ricopre un significato sentimentale che mi parla di tradizione e di condivisione… Per questo motivo, quando lo presento e lo vendo nel mio negozio e nelle fiere come quella di San Martino, sono felice di offrire un pezzo della mia storia, di questi antichi sapori che esprimono l’identità della mia famiglia e offrono un momento di felicità e di spensieratezza ai miei concittadini. La Piota è un piccolo simbolo di felicità: è il dolce da gustare con i propri cari, in un momento di unione".

