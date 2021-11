Il progetto 'ViaLibera, spazi di relazione e legami prossimità' realizzato in collaborazione dal Comune di Magenta e dall’Associazione La Tribù degli Zoccoli è realtà.

Il progetto 'ViaLibera, spazi di relazione e legami prossimità' realizzato in collaborazione dal Comune di Magenta e dall’Associazione La Tribù degli Zoccoli è realtà. Le attività di incontro, gioco e relazione per le famiglie, che si svolgono due venerdì al mese in Villa Colombo, si rivolgono a mamme con bambini fino a un anno di età e alle famiglie con bambini da 1 a 3 anni. Negli spazi organizzati nella storica Villa Colombo i piccoli possono divertirsi e socializzare mentre le mamme, con il supporto delle educatrici, condividono gioie e preoccupazioni della maternità scambiandosi consigli e aiuti pratici. “La famiglia resta al centro dell'impegno di questa Amministrazione, lo dimostra il continuo ampliamento di progetti e servizi dedicati – ha detto il sindaco Chiara Calati, ricordando che – In questi lunghi mesi di pandemia le famiglie hanno dovuto fare fronte a molte difficoltà di diverso genere, a loro non può che andare il nostro massimo sostegno anche attraverso progetti come questo che consente a grandi e piccoli di stringere nuove relazioni, confrontarsi, fare esperienze nuove e crescere”, ha concluso il primo cittadino. “L’attenzione viene posta in particolar modo sulla comunicazione in modo che all’interno dei gruppi tutti si sentano protagonisti dello spazio e possano trarre benessere dal tempo trascorso insieme – ha invece spiegato l'Assessore alle Politiche per la famiglia, Simone Tisi, sottolineando come – Durante le attività vengono proposti, insieme a momenti di intrattenimento, incontri a tema per le mamme, volti all’approfondimento e al sostegno della genitorialità, su tematiche relative alla relazione con il proprio bambino e al rapporto tra mamma, papà e neonato. Attraverso il progetto ViaLibera le famiglie possono vivere occasioni di aggregazione e confronto e sviluppare una relazione di auto-aiuto riuscendo così a fare fronte a tutte le sfide che l’essere genitori comporta”, ha chiosato l'assessore Tisi. "L'alleanza tra l'associazione Tribù degli Zoccoli e il progetto ViaLibera nasce dalla passione per l'educazione e per la famiglia, grazie a questa collaborazione possiamo ora raggiungere un altro segmento della società che riteniamo abbia bisogno di attenzione e cura: la fascia 0-12 con le neo mamme e la fascia 1-3 anni con adulti di riferimento non frequentanti i servizi convenzionali”, ha invece affermato Valeria Di Bisceglie, presidente dell'associazione Tribù degli Zoccoli. "Pur nelle difficoltà della ripresa dopo un periodo veramente complesso e ancora con dei limiti imposti dalla situazione contingente, siamo piene di entusiasmo nel vedere l'adesione già buona ai primi incontri – ha commentato Francesca Tinazzi, coordinatrice delle attività del progetto ViaLibera – È bello vedere la gioia delle mamme sul tappetone con i loro piccoli, guidati da Roberta Molinari, e i bimbi più grandicelli affascinati dagli alberi secolari di Villa Colombo che cercano foglie, pigne o altro da utilizzare nelle loro attività. Aspettiamo altre famiglie desiderose di iniziare con noi questa nuova avventura”, ha concluso Tinazzi.

