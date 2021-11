Una domenica per e con i ragazzi. Il prossimo 21 novembre, infatti, al Cinema Teatro Brera di Inveruno, alle 16, ecco la rassegna intercomunale di teatro 'E' arrivato un bastimento' con 'L'isola del tesoro', spettacolo per bambini a partire dai 5 anni.

Una domenica per e con i ragazzi. Il prossimo 21 novembre, infatti, al Cinema Teatro Brera di Inveruno, alle 16, ecco la rassegna intercomunale di teatro 'E' arrivato un bastimento' con 'L'isola del tesoro', spettacolo per bambini a partire dai 5 anni. L'ingresso è gratuito e, nel rispetto delle normative Covid, è necessario essere in possesso del 'green pass' per tutti i presenti sopra i 12 anni.

