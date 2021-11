Come ogni anno ritorna la gara più divertente del periodo: 'La carica dei Babbo Natale', giunta all’ottava edizione . L'appuntamento, allora, è a Gravellona Toce.

Come ogni anno ritorna la gara più divertente del periodo: 'La carica dei Babbo Natale', giunta all’ottava edizione . L'appuntamento, allora, è a Gravellona Toce (VB), località la frana, domenica 12 dicembre, con gli organizzatori hanno preparato quasi 2 chilometri di fettucciato da percorrere per la durata di 2 ore a coppie, alternandosi in sella a vecchi Moped, all’insegna del divertimento. Le iscrizioni vengono raccolte attraverso il sito www.inaria.it dove si trova anche regolamento che prevede come requisito fondamentale la partecipazione con vestito da Babbo Natale, sono ammessi anche personaggi a tema natalizio/invernale purché nello spirito goliardico dell’evento. Dopo la bandiera a scacchi non è finito tutto, perché si va mangiare assieme per continuare il divertimento e scambiarsi con qualche giorno di anticipo gli auguri natalizi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro