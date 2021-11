Sono due le iniziative della biblioteca 'Augusto Marinoni' di Legnano che rientrano nel programma di Bookcity, la rassegna milanese dedicata ai libri e alla lettura.

Sono due le iniziative della biblioteca 'Augusto Marinoni' di Legnano che rientrano nel programma di Bookcity, la rassegna milanese dedicata ai libri e alla lettura; gli incontri con gli autori Anna Allocca e Livio Gambarini in programma, rispettivamente, il 18 e il 19 novembre alle 18.30 nella sala Pagani di Palazzo Leone da Perego. Anna Allocca presenterà 'Aperitivo criminale' (Golem Edizioni), un giallo che vede protagonisti l’ispettore Valentina Catania e il suo vice Luca Malvini, impegnati nelle complicate indagini di un misterioso omicidio, commesso in una ricca cittadina del Varesotto. Una coppia spassosa e apparentemente improbabile che dovrà indagare tra ristoranti stellati, case da sogno e locali equivoci. Livio Gambarini presenterà 'Ottone. Il primo dei Visconti' (Piemme Edizioni), un romanzo storico appassionante e magistralmente costruito che racconta la nascita del potere dei Visconti a Milano e che restituisce la figura di un uomo, oltre che di un simbolo, dove la fragilità e l'umanità sono lo spunto per farne emergere la grandezza. Per l’accesso occorre il 'green pass'. Per iscriversi agli incontri telefonare allo 0331/47370 o scrivere una mail a biblioteca [dot] legnano [at] csbno [dot] net.

