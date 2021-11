La Fiera su tela o foglio

Dopo il racconto di alcuni luoghi del nostro territorio a disegno, eccoci ora, sempre a matita o pennello, alla scoperta della Fiera di San Martino di Inveruno.

Matite, pennelli, colori, fogli o tele... ma stavolta non ci siamo spostati nel territorio. No, perché in questo caso abbiamo voluto scegliere un evento storico e tradizionale, concentrandoci su alcuni dei momenti più caratteristici. Pronti, allora, ed essendo novembre, eccoci ad Inveruno per l'Antica Fiera di San Martino. Ovviamente, come già fatto nei mesi e nelle settimane passate per i luoghi, le strutture e le zone simbolo dell'area attorno a noi, di nuovo ci siamo affidati alla creatività, alla mano ed ai disegni di Gianni Mazzenga e Cristiano Invernizzi. Opere, insomma, create per l'occasione e che hanno spaziato, ad esempio, dalla benedizione dei trattori alle operazioni di cottura delle castagne degli 'Amici del Fulò', fino alla gente in giro in centro; o ancora, il mondo agricolo (protagonista indiscusso dell'evento), tra campi, carretti, ecc... e via dicendo. Diverse creazioni in diversi istanti dell'iniziativa e che, il 14 e 15 novembre (giorni, appunto, durante i quali andrà in scena la Fiera), saranno presenti allo spazio di Logos in piazza San Martino, dove i visitatori potranno ammirarli dal vivo, assieme agli altri disegni del territorio nati, un po' alla volta, nell'ultimo periodo.

TRATTORI E CASTAGNE...



PARTICOLARITA' ED EVENTI



IL MONDO AGRICOLO



