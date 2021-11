"Guardiamoci negli occhi"

È partita la campagna del Gruppo PD Lombardia per cambiare la sanità lombarda. "La pandemia ci ha mostrato in tutta la sua debolezza la fragilità della gestione".

È partita la campagna del Gruppo PD Lombardia per cambiare la sanità lombarda. "La pandemia ci ha mostrato in tutta la sua debolezza la fragilità della gestione della sanità da parte di Regione Lombardia: i servizi sanitari territoriali sono insufficienti e difficili da raggiungere per molte persone, manca personale a cui potersi rivolgere e interi territori sono stati dimenticati e abbandonati a loro stessi - scrivono - Questo sistema di malasanità, frutto delle politiche sanitarie sbagliate del centrodestra, non è più tollerabile". #GuardiamociNegliOcchi, allora, è una campagna che si svolgerà in consiglio regionale fino al 26 novembre, raccogliendo e portando in aula le testimonianze di tutte quelle cittadine e cittadini che hanno sperimentato il peggioramento del servizio sanitario lombardo. "Come? - concludono - Scrivendo su messenger al Gruppo PD Lombardia. Racconta la tua storia, facciamo la differenza".

