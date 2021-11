Presentata a Palazzo Pirelli l'edizione 2021 della Festa del Torrone, in programma a Cremona dal 13 al 21 novembre. Il tema dell'edizione di quest'anno è 'Dulcis in Fundo'.

Presentata a Palazzo Pirelli l'edizione 2021 della Festa del Torrone, in programma a Cremona dal 13 al 21 novembre. Il tema dell'edizione di quest'anno è 'Dulcis in Fundo'. Durante i 9 giorni della Festa, a Cremona si svolgerà un ricco calendario di eventi, showcooking, incontri e premiazioni, gite in battello, premiazioni, menù con il torrone protagonista e numerose iniziative che ogni anno attraggono migliaia di visitatori, e il grande ritorno della Locomotiva a Vapore che accompagnerà i visitatori da Milano nella città nota per le 4 T, una delle quali è proprio dedicata al prelibato dolce. La quarta è un omaggio all'attore cremonese Ugo Tognazzi. BOLOGNINI:REGIONE PRONTA A VALORIZZARE EVENTI COME QUESTO - "Negli anni la festa del torrone - ha detto l'assessore Bolognini - si è saputa rinnovare anche in termini di comunicazione e di marketing territoriale assieme a tutti i partners che coinvolge. Partendo da un prodotto storico risulta notevole la capacità di coinvolgere un indotto così importante per il territorio lombardo, valorizzando e utilizzando tutti gli strumenti di promozione turistica". "Il ruolo di Regione - ha concluso - vuole essere anche quello di amplificare la comunicazione e di fare da cassa di risonanza di eventi straordinari come questi". MAGONI:TORRONE AMBASCIATORE DEL MADE IN ITALY NEL MONDO - "Sarà una dolce ripartenza per la Lombardia - ha chiosato l'assessore al Turismo, marketing territoriale e moda - grazie ad un prodotto artigianale e prelibato come il torrone. Un degno rappresentante del Made in Italy nel mondo: in questi giorni sono in visita al 'Fuori Expo' di Dubai e tra gli stakeholder, operatori del turismo e professionisti enogastronomici, il torrone è certamente una delle prelibatezze distintive della nostra Lombardia". "Il torrone di Cremona - ha ricordato Magoni - è anche tra i protagonisti di una storytelling culinaria dedicata alle specialità alimentari lombarde sul sito Internet della BBC, il noto network televisivo britannico e principale emittente di servizio pubblico al mondo". UN TRIBUITO A MINA - La kermesse sarà inoltre accompagnata dalle note di Mina Mazzini, interprete ineguagliabile della musica italiana, cremonese e amata e conosciuta a livello internazionale. L'omaggio all'artista si svolgerà in particolar modo su via Mercatello e via Solferino illuminate dalle parole di due canzoni simbolo della cantante 'Amor Mio' (che quest'anno compie 50 anni) e 'Vorrei che fosse amore'.

