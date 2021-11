Giovedì 11 novembre Amministrazione comunale e Croce Azzurra Ticinia di Villa Cortese propongono alle 21 nella sala civica di piazza Carroccio una serata dal titolo 'Gli Alzheimer Cafè nel nostro territorio, otto anni di esperienze a confronto'.

Otto anni di esperienze. Di contributi e testimonianze utili ad accendere i riflettori su una patologia responsabile dell'insorgenza del 50-80 per cento dei casi di demenza. Parlarne per capire. E capire per poter cercare di alleviare la sofferenza di chi ne è affetto e aiutare chi deve assisterlo. Giovedì 11 novembre Amministrazione comunale e Croce Azzurra Ticinia di Villa Cortese propongono alle 21 nella sala civica di piazza Carroccio una serata dal titolo 'Gli Alzheimer Cafè nel nostro territorio, otto anni

di esperienze a confronto'. Un confronto che ha costituito un momento preziosissimo per mettere a contatto i familiari dei malati di Alzheimer tra di loro e con gli operatori attivi a vario titolo nell'universo della sanità. Esperienze che si sono tradotte in un libro intitolato 'Camminando accanto' oggetto della presentazione durante la serata. A intervenire saranno il primo cittadino Alessandro Barlocco, il responsabile della Croce Azzurra Ticinia cittadina Giorgio Colombo e, nelle vesti di moderatore, Giambattista Bergamaschi, ex assessore comunale per i servizi alla persona e presidente del tavolo politico del Piano di zona nell'occasione dello svolgimento delle attività di quest'iniziativa. Saranno inoltre presenti per dare il loro contributo di riflessione il coordinatore dei volontari Claudio Pioltelli, Emilio Lorenzi, marito di una paziente affetta dal morbo, la psicologa e psicoterapeuta Eleonora Martini e il responsabile del Centro Alzheimer Asst Daniele Perotta.

