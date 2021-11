L'arte con Napoleone e la musica dei 'Pomeriggi Musicali'

Punto di partenza del film è l’incoronazione di Napoleone a re d’Italia nel Duomo di Milano il 26 maggio 1805: la colonna sonore con i 'Pomeriggi Musicali' sarà da sfondo all'arte napoleonica. In visione nel cinema di Cuggiono e Magenta.

Impegno cinematografico per l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, scelta alcuni mesi fa da 3D produzioni e Nexo Digital in partnership con Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia per far parte del docu-film Napoleone. Nel nome dell’arte su soggetto di Didi Gnocchi che firma la sceneggiatura con Matteo Moneta e la regia di Giovanni Piscaglia. Protagonista l’attore Premio Oscar Jeremy Irons.

Il progetto nasce in occasione dei 200 anni della morte di Bonaparte e raccoglie una serie di testimonianze prestigiose, riflessioni e ricostruzioni a partire da alcuni importanti studiosi, storici dell’arte, scrittori, direttori di musei come James Brandburne (direttore della Pinacoteca di Brera), Ernesto Ferrero (Scrittore, autore del romanzo “N”, premio Strega 2000), Jean-Luc Martinez (Presidente-Direttore Museo del Louvre), Charles Bonaparte (ultimo discendente).

Milano, scelta come prima capitale del regno d’Italia, città di forti simpatie napoleoniche, è luogo fondamentale del film.

Punto di partenza del film è l’incoronazione di Napoleone a re d’Italia nel Duomo di Milano il 26 maggio 1805: un momento che sottolinea lo stringente legame col mondo greco-romano, con quello rinascimentale e persino con l’eredità longobarda, rappresentata dalla Corona Ferrea che Napoleone volle indossare al culmine della cerimonia.

Di questa scena è protagonista musicale l’Orchestra I Pomeriggi Musicali che esegue il Te Deum di Francesco Pollini, composto e suonato per l’occasione napoleonica, ma solo recentemente ritrovato da Licia Sirch (docente del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano) fra i documenti dell’Archivio di Stato.

Nel film si potrà vedere e ascoltare eseguito dai Pomeriggi Musicali diretti da Marco Pace e con il mezzosoprano Giuseppina Bridelli, in prova generale presso la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale e poi nel Duomo di Milano.

Sempre legato a questa ricostruzione cinematografica è il restauro del manto indossato quel giorno da Napoleone e degli oggetti cerimoniali che lo accompagnavano, preziosa opera di recupero legata al progetto Restituzioni di Intesa Sanpaolo.

