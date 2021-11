Leonardo, sindaco 'baby'

Proclamazione del nuovo sindaco del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Turbigo. A guidare la massima assise 'baby' sarà, adesso, Leonardo Turco.

Certamente non una data qualunque: il 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e quest'anno anche centenario del Milite Ignoto. E, allora, ecco che proprio questo appuntamento, se da una parte ha visto il Comune di Turbigo deliberare il conferimento della cittadinanza onoraria, appunto, allo stesso Milite Ignoto, dall'altra è stato l'occasione per proclamare il nuovo sindaco del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Più precisamente, a guidare la massima assise 'baby' sarà, adesso, Leonardo Turco. "Siamo convinti che sia fondamentale rendere sempre più partecipi i nostri giovani alla vita amministrativa - ha scritto il primo cittadino dei 'grandi', Fabrizio Allevi - Bello è stato vedere l'impegno e la passione degli studenti per un progetto che ormai da anni portiamo avanti. L'interesse che i ragazzi hanno dimostrato per la loro scuola è un traguardo importante. Un'attenzione rivolta alla crescita ed alla formazione degli altri compagni, ma in generale pure all'intero corpo docenti ed al personale scolastico". E, come per le volte precenti, infine, assieme alla proclamazione ufficiale, spazio anche alla consegna di 2 mila euro che l'Amministrazione comunale mette a disposizione degli alunni da spendere per l'istituto.

