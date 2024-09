Terza edizione di ‘Talenti per l’e-Learning: Dalla Didattica a Distanza all’Università Telematica’, borsa di studio dedicata all’e-learning.

Terza edizione di ‘Talenti per l’e-Learning: Dalla Didattica a Distanza all’Università Telematica’, borsa di studio dedicata all’e-learning. La borsa di studio, del valore di 2 mila euro, mira ad incoraggiare il miglioramento e l’evoluzione della formazione a distanza in ogni sua forma e si rivolge a studenti e studentesse meritevoli che abbiano dimostrato un forte interesse accademico per tematiche legate all’e-Learning e alle implicazioni tecnologiche, formative, sociali, economiche, legislative o etiche di questo approccio didattico. La partecipazione è aperta a tutti gli studenti regolarmente iscritti a un ateneo universitario, indipendentemente che la facoltà di appartenenza sia di tipo tecnico-scientifico, giuridico, economico o umanistico. Data ultima per inviare la candidatura è il 16 settembre e il vincitore sarà annunciato entro l’11 ottobre.

