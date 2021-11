Mozione, tra favorevoli, astenuti e contrari

In principio tutti d'accordo. Contro gli estremismi, contro le manifestazioni cariche di violenza che si oppongono al 'green pass' e a favore di quest'ultimo. Poi, però, all'atto della votazione, sulla mozione volta a condannare gli episodi di intolleranza recenti che hanno colpito, tra le altre, la sede di Roma della Cgil, l'unanimità non c'è stata. Maggioranza, che ha proposto il documento, a favore, opposizione astenuta e con un contrario.

In principio tutti d'accordo. Contro gli estremismi, contro le manifestazioni cariche di violenza che si oppongono al 'green pass' e a favore di quest'ultimo. Poi, però, all'atto della votazione, sulla mozione volta a condannare gli episodi di intolleranza recenti che hanno colpito, tra le altre, la sede di Roma della Cgil, l'unanimità non c'è stata. Maggioranza, che ha proposto il documento, a favore, opposizione astenuta e con un contrario. Il motivo? La "colorazione politica" degli estremismi. "Questo documento - ha detto la consigliera comunale Sara Lurago nel presentarlo - nasce per esprimere condanna verso ogni forma di sopruso e di manifestazione violenta come quelle messe in atto da gruppi estremisti di matrice neofascista e neonazista verso la sede della Cgil a Roma alcuni giorni fa; la dodicesima disposizione transitoria della Costituzione vieta la ricostituzione sotto qualunque forma del partito fascista, quindi con la mozione chiediamo a sindaco e consiglio comunale sia di condannare le manifestazioni violente contro il greenpass, sia di impedire sul territorio comunale manifestazioni di stampo neofascista e neonazista e anche ai cittadini di segnalare l'esistenza di eventuali associazioni che si ispirano a quest'ideologia". Il sindaco Roberto Colombo, dal canto suo, ha ricordato che, alcuni giorni fa, a Canegrate si ebbe una manifestazione simile ma, ha aggiunto, "Non ho potuto impedirne lo svolgimento perché l'autorizzazione era stata concessa dal Prefetto con una decisione che mi lascia perplesso". Tutto in moto rettilineo? Per nulla, perché dai banchi dell'opposizione ovvero 'Cambiamo Canegrate' e Forza Italia è emerso un concetto secco: siamo contro ogni fascismo e ogni violenza, ma, così come è, la mozione appare troppo sbilanciata verso una sola parte politica senza condannare episodi violenti riconducibili, ha detto il consigliere Christian Fornara, "anche ad anarchici ed esponenti delle Br". Da qui la richiesta dell'opposizione di integrare la mozione rendendola "Più generica e a condanna di ogni estremismo, da qualunque parte provenga". I minuti di pausa per concordare un contenuto comune, però, non sono serviti a spazzare via la discordanza che si è espressa appunto nel voto finale. La mozione è passata con i soli voti favorevoli della maggioranza.

