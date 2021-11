'Regioni d'Europa' a Magenta

Regioni d’Europa fa una sorpresa a tutti ed estende la sua durata. Dopo il weekend a Novara dal 30 ottobre all’1 novembre (che sarebbe dovuto essere il nostro ultimo fine settimana insieme) è stato aggiunto un altro appuntamento: quello del 5, 6 e 7 novembre, quando il mercato di Regioni d’Europa si troverà a Magenta.

Regioni d’Europa fa una sorpresa a tutti ed estende la sua durata. Dopo il weekend a Novara dal 30 ottobre all’1 novembre (che sarebbe dovuto essere il nostro ultimo fine settimana insieme) è stato aggiunto un altro appuntamento: quello del 5, 6 e 7 novembre, quando il mercato di Regioni d’Europa si troverà a Magenta a partire dalle 9 di venerdì fino alle 23 di domenica. Via quindi ad altri tre giorni dedicati unicamente al cibo e all’artigianato europei, tra street food, birra artigianale e vino nostrano, tè e infusi, bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa, cosmetici e tanto altro. Come al solito con ingresso libero, ma con mascherina e 'green pass'. L’evento itinerante, organizzato da Promo.Ter, Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA, da inizio settembre è passato per il centro cittadino di Biella, Rivoli, Cinisello Balsamo, Castelfranco Veneto, Empoli, Portogruaro e Novara. Regioni d’Europa sarà a Magenta in piazza Mercato e qui ecco che si potrà trovare un po' di tutto: dall'abbigliamento all’arredamento, dal buon cibo italiano e alle birre tipiche del nord Europa, dalla pasticceria francese al tè nero inglese.

