Sabato 31 dicembre presso il Centro Paolo VI in via San Martino a Magenta si svolgerà l’evento 'E’ Capodanno per tutti'. Una reale occasione di incontro per tutte le famiglie e per l’intera cittadinanza per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in una atmosfera davvero speciale, una atmosfera fatta di amicizia, condivisione e inclusione. “Si tratta di un veglione dell’ultimo dell’anno nel quale parteciperanno tutte le famiglie, con particolare attenzione a quelle che vedono la presenza nel loro nucleo di persone o ragazzi fragili o portatrici di disabilità. Una formula semplice – sottolinea la consigliera Confcommercio dedicata all’evento, Jessica Oldani - ma con alto valore sociale per coinvolgere tutti, senza escludere o limitare nessuno ma anzi rendendo sempre più tangibile l’importanza dello stare insieme e arricchire, anche grazie a questi momenti, l’esperienza di tutti”. Un'iniziativa questa cui Confcommercio Magenta e Castano Primo ha immediatamente conferito non solo il proprio sostegno ma anche il proprio patrocinio al fine di dare piena contezza all’attenzione che l’Associazione territoriale indirizza sempre di più a queste importanti e preziose tematiche sociali. “Confcommercio ha da subito sposato, appoggiato e divulgato il senso di cosa voglia dire “fare rete” – rimarca il presidente Luigi Alemani – e cosa significhi realmente dare corpo alla giusta commistione tra valori e attenzioni concrete”. “E’ una bellissima occasione ed un altro importante passo di quell’importantissimo percorso intrapreso mesi fa dalla nostra Confcommercio territoriale attraverso la realizzazione del progetto ConTesto – evidenzia il responsabile della Confcommercio territoriale, Simone Ganzebi – un progetto finalizzato a rendere realmente inclusiva una intera comunità cui continuano ad aderire attività commerciali e Imprenditori del territorio Magentino grazie alle quali ed ai quali si è riusciti a passare da una iniziale percezione del valore dei servizi offerti dai negozi o esercizi al comprendere quelli che sono servizi di valore, fatti dalle attenzioni, sensibilità e ascolto garantiti proprio dai titolari di questi esercizi”.

