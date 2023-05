Anche quest’anno Confcommercio Magenta e Castano Primo organizza 'I Love Shopping', giunta alla terza edizione. Giovedì sera a Magenta.

Anche quest’anno Confcommercio Magenta e Castano Primo organizza 'I Love Shopping', giunta alla terza edizione, che tanto successo in termini di partecipazione da parte delle attività commerciali e pubblici esercizi di Magenta ha registrato, ma soprattutto in termini di affluenza da parte dei cittadini e clienti dei moltissimi negozi associati aderenti che hanno garantito la loro apertura nel corso dei giovedì sera della manifestazione proponendo particolari occasioni di acquisto, sconti, promozioni ma anche tante iniziative che non solo hanno fatto da prezioso corollario al progetto Confcommercio ma hanno generato delle vere e proprie leve di attrattività per l’intera città.

Replicando pertanto il precedente format, a partire dal primo giovedì di giugno, che coincide proprio con il primo del mese, lungo le vie e piazze della Città di Magenta troverà corpo l’edizione 2023. Fino al secondo giovedì di luglio termine dell’iniziativa, accanto alla possibilità di fare shopping anche in orario serale e vivere la città in una cornice luminosa data dalle molte vetrine dei negozi aperti, lungo la centralissima via Roma dalle 21 a mezzanotte circa, nel tratto che va specificatamente dall’intersezione della stessa via Roma e via Cattaneo e il punto di svolta con la via IV Giugno, ci saranno i seguenti eventi:



- 8 giugno - Eposizioni di quadri a cura di alcuni pittori del magentino, posizionati lungo il tratto via Roma.

- 15 giugno - Laboratori e giochi per bambini.

- 22 giugno - Intrattenimento con gruppo musicale.

- 29 giugno - Intrattenimento a cura della scuola di ballo Movida dance.

- 6 luglio - Alcune associazioni e cooperative sociali posizioneranno i loro stand per proporre e vendere i loro manufatti.

- 13 luglio - Intrattenimento con scuola di ballo.



Accanto a queste iniziative che vedono per protagonisti gli esercizi e le attività commerciali associate a Confcommercio che hanno manifestato immediatamente la loro preziosa adesione sono anche previsti i tanto attesi “mercatini” curati dalla Associazione Eventi e Comunicazioni Culturali, realtà associata e partner della Confcommercio Territoriale che in questa edizione 2023 vedranno la presenza di espositori, hobbisti e artigiani che presenteranno banchi davvero originali e particolari vedendo l’esposizione di cucito creativo, borse personalizzate, bomboniere ad uncinetto, esclusivi prodotti per la cura e la bellezza personale quali saponi artigianali, bijoux, giocattoli e macchinine da collezionismo ma anche tutto ciò che può allietare le ore di shopping quali caramelle, dolciumi e molto altro ancora negli oltre venti espositori.

“E’ con vero entusiasmo che abbiamo inteso riproporre e replicare la nostra iniziativa 'I Love Shopping' desiderando garantire a Magenta la vetrina e la cornice di attrattività che merita e che solamente grazie alla passione ed alle capacità dei nostri preziosi imprenditori associati può trovare corpo soprattutto in un anno quale il 2023 che vede come colore identificativo proprio il 'Magenta', che abbiamo appositamente inteso impiegare nella locandina che abbiamo appositamente realizzato e che costituirà anche elemento identificativo dei negozi partecipanti. Pertanto, sono sicuro – sottolinea il Direttore Confcommercio, Simone Ganzebi – che anche in questa terza edizione si registrerà il meritato successo a giusto riconoscimento del continuo impegno delle molte attività commerciali partecipanti. E’ un progetto che, peraltro, è anche stato ipotizzato nella sua durata per integrare anche quelli che saranno i saldi estivi che costituiranno ulteriore leva di attrattività e partecipazione lungo tutti i 7 giovedì sera della nostra iniziativa”.

