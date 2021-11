Proseguono gli interventi al camposanto di Buscate per la messa in sicurezza e per garantire il decoro delle sepolture.

Lavori in corso al cimitero di Buscate. “Un esame delle condizioni del campo santo è stato fatto prima dell’estate – commenta il sindaco Fabio Merlotti – E questo ha reso necessario intervenire sia per la messa in sicurezza, sia per garantire il decoro delle sepolture. Una volta completata la fase delle demolizioni è stato possibile avere misure precise e la ditta ha proceduto a ordinare la carpenteria metallica. Alla fornitura di materiale è seguita la zincatura, quindi c’è un periodo di inattività forzata del cantiere. In ogni caso, le travi zincate che servono a sostenere la soletta su cui cammineranno i visitatori sono arrivate, quindi ora i lavori hanno ripreso e stanno procedendo bene”.

