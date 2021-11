Lavori nell'edificio abbandonato

Partiti, nelle scorse settimane, i lavori per la ristrutturazione dell’edificio abbandonato di via Gallarate ad Arconate.

Partiti, nelle scorse settimane, i lavori per la ristrutturazione dell’edificio abbandonato di via Gallarate ad Arconate. “Ricevuto il permesso di costruire - ha scritto l’assessore Francesco Colombo - l’azienda ha subito avviato le operazioni di sgombero e pulizia dell’area. Quindi, ecco la demolizione dei balconi su strada, l’installazione del ponteggio e i lavori edilizi veri e propri (nuove abitazioni per le famiglie e possibilità di sviluppo commerciale). Tempo di realizzazione stimato: 18 mesi”.

