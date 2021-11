La piazzetta è quella dell'anagrafe comunale; l'appuntamento, invece, il prossimo 7 novembre. Buscate inaugura piazzetta Milite Ignoto.

La piazzetta è quella dell'anagrafe comunale; l'appuntamento, invece, il prossimo 7 novembre. Sarà, appunto, questa la data in cui il Comune di Buscate inaugurerà, ufficialmente, la piazzetta Milite Ignoto. Più nello specifico, il programma prevede il ritrovo alle 9.45 in piazza Unità d'Italia, da qui, poi, partirà il corteo che farà tappa al monumento ai Bersaglieri (per l'alzabandiera), quindi a quello alla Gioventù e, infine, ai Caduti (in piazza Baracca). E alle 11, appunto, ecco l'inauguarazione della piazzetta e la Santa Messa.

