Trasporto eccezionale a Turbigo

Trasporto eccezionale in transito questa sera (3 novembre) a Turbigo e diretto alla centrale termoelettrica: così ecco che ci saranno alcune chiusure al traffico.

Trasporto eccezionale in transito questa sera (3 novembre) a Turbigo e diretto alla centrale termoelettrica: così ecco che ci saranno alcune chiusure al traffico. Più nello specifico, dalle 18 alle 6 del 4 novembre sarà bloccato il ponte sul Naviglio in via Roma; quindi dalle 20.30 sempre fino alle 6 del giorno successivo, in via Allea Comunale, via Roma e piazza San Francesco ci sará il divieto di sosta e, infine, per il tempo necessario al passaggio del trasporto, verranno chiuse le vie Nosate, Lonate (fino alla SS 341), piazzetta cinque vie, via Matteotti, piazza San Francesco, e le vie Allea, Stazione, Roma e Centrale Termica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro