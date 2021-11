Corteo per il Profeta

Domenica 7 novembre, dalle 14, il corteo promosso dall'Associazione Islamica Castanese, con la collaborazione della 'Madni', per festeggiare il compleanno di Maometto.

Il ritrovo sarà in piazza Ardizzone, meglio conosciuta come piazza Mercato, e da qui, poi, attorno alle 14, prenderà il via il corteo che attraverserà il centro città e alcune zone attorno, ritornando, quindi, al punto di partenza, per proseguire la giornata con canti religiosi, discorsi e momenti di confronto. L’Associazione Islamica Castanese, in collaborazione con la ‘Madni’, celebra Rabi al-Awwal, ossia il periodo del calendario islamico durante il quale molti mussulmani celebrano il compleanno del profeta Maometto, e lo farà domenica 7 novembre. “Abbiamo pensato di organizzare un’iniziativa di condivisione con la popolazione intera – spiegano i promotori – Dopo il ritrovo, infatti, percorreremo a piedi alcune vie di Castano, accompagnati da attimi di preghiera e parole. Vogliamo sottolineare che la manifestazione è aperta a tutti, islamici e italiani, che potranno così accompagnarci durante il percorso”.

