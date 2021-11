Sguardo, cuore e mente... 'In compagnia della meraviglia'. Ecco il titolo della mostra che sarà allestita a partire da sabato 6 novembre al salone del circolino di via Marconi 50 ad Arluno. Protagonisti saranno gli slanci creativi pittorici di Esterino Galimberti.

Sguardo, cuore e mente... 'In compagnia della meraviglia'. Ecco il titolo della mostra che sarà allestita a partire da sabato 6 novembre al salone del circolino di via Marconi 50 ad Arluno. Protagonisti saranno gli slanci creativi pittorici di Esterino Galimberti. L'esposizione sarà disponibile al pubblico sabato 6 novembre quando l'appuntamento si inaugurerà alle 16.30 e domenica 7 tra le 10 e le 12.30 e le 14 e le 18. Per poter accedere ai locali sarà d'obbligo il possesso del 'green pass'. Scomparso il 10 novembre scorso, Galimberti è stato un esponente autorevole degli "Amici della cultura". Della sua pittura si è scritto che "Tende a un valore comunicativo eliminando compiacenze e contemplazioni , cosicché anche lo spettatore è inglobato in un sistema di cui fa parte, e a questi risultati concorre l'uso del colore con piani ampi, levigati, con rare interruzzioni che sono solo simboliche senza perdere in armonia".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro