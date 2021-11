Cammina che fa bene...

Nato nei mesi scorsi, il gruppo di cammino (Farmacia Sant'Anna) di Castano è un appuntamento fisso e occasione importante sia per la salute sia per la socializzazione.

Chissà quante volte ci siamo sentiti ripetere "Cammina che ti fa bene...". Ma per loro uscire a piedi nel territorio va ben oltre la semplice e normale passeggiata. Quando, insomma, muoversi aiuta il fisico, la mente e, allo stesso tempo, fa tornare il sorriso. Già, perché partito nei mesi scorsi, il gruppi di cammino (Farmacia Sant'Anna) di Castano è sempre più un vero e proprio momento fisso durante la settimana e, soprattutto, un'occasione importante sia dal punto di vista della salute sia per quanto riguarda la socializzazione. "La proposta è nata dopo il lungo e difficile periodo di pandemia e restrizioni - commenta Dalia Griffanti - Una realtà, insomma, che vuole provare a regalare di nuovo un po' di serenità e pace alle persone (ormai stanche di stare chiuse in casa), dimostrando che con le giuste precauzioni e seguendo le regole (mascherina e distanziamento, oltre ad essere tutti vaccinati e, quindi, con 'green pass') si può tornare benissimo a fare una vita assolutamente normale". Assieme, allora, giovani, adulti e anche chi è avanti con l'età. "Abbiamo, ad esempio, gente di 50 anni fino a 84enni - conclude - Uomini o donne che grazie a questa iniziativa hanno avuto modo di risistemare la propria salute, perché ognuno di loro è stato inserito, in parallelo, in un programma di valutazione dei singoli parametri. Dalla settimana metabolica, dunque, a quella rischio ictus, ecc..., siamo andati, alla fine, a tenere sotto controllo e osservazione le diverse situazioni, riuscendo in alcuni casi a scoprire patologie che nemmeno sapevano di avere e che, prontamente, sono state curate. Ecco cosa significa per noi mettere in campo una simile attività: non è solo camminare e fare movimento, bensì si guarda con particolare attenzione alla salute e all'aspetto della socializzazione".

E NEL GIORNO DI HALLOWEEN... IN MASCHERA E SI VA

E nel giorno di Halloween, beh... non ci si è di certo fermati, ma ovviamente ecco maschere e travestimenti di ogni genere. Pronti via allora: l'appuntamento è stato al bar 'Mira' in piazza Mazzini e da qui, dal centro alle periferie, si sono attraversate diverse zone di Castano. "Senza nulla togliere ai principi religiosi, per questa occasione, ma anche in altre uscite nei mesi scorsi - afferma Dalia Griffanti - abbiamo voluto proporre un momento che ci portasse a riscoprire le nostre vecchie tradizioni di campagna, festeggiando i riti della natura. Così proprio negli angoli verdi del territorio siamo andati e andremo, per vivere assieme qualche ora immersi in luoghi agricoli e caratteristici".

"CAMMINARE PER STARE BENE E SOCIALIZZARE"



