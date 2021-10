Campo E non accessibile per lavori: benedizione del don

Campo E del cimitero chiuso per lavori, così per rendere omaggio ai defunti lì seppelliti, lunedì 1 novembre, dopo la Santa Messa che sarà celebrata presso la parte nuova del camposanto alle 15, don Claudio benedirà tutte le sepolture non accessibili.

Campo E del cimitero chiuso per lavori: benedizione generale, allora, di tutte le sepolture non accessibili. "Visto che gli interventi di sistemazione in corso non consentiranno l'accesso ancora per qualche tempo - hanno scritto dal Comune di Buscate - per rendere omaggio ai defunti lì seppelliti, lunedì 1 novembre, dopo la Santa Messa che sarà celebrata presso la parte nuova del camposanto alle 15, don Claudio si recherà, appunto, al campo E per benedirne tutte le sepolture non accessibili. Davanti allo stesso, inoltre, ci sarà anche un tavolino su cui verrà depositato un cesto di fiori offerto da Dimensione verde".

