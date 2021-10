Studenti in Comune

La 5A della scuola Elementare di Buscate in visita in Municipio, dove ha incontrato il sindaco Fabio Merlotti. "Che bello vedere i bambini così attenti ed entusiasti".

Chissà che in futuro tra di loro non possa esserci un amministratore comunale, ma intanto, come si dice, gli alunni della 5A della scuola Elementare di Buscate si sono portati avanti, andando in visita in Municipio e incontrando il sindaco, per vedere da vicino alcune caratteristiche e particolarità, appunto, della macchina comunale e dell'attività del primo cittadino, degli assessori o dell'Amministrazione comunale. "Avere i bambini interessati, attenti ed entusiasti, che poi hanno fatto a gara per farsi 'tatuare' il timbro del Comune, è stato qualcosa di meraviglioso - ha commentato il sindaco Fabio Merlotti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro