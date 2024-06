Pedibus a rischio

Il Piedibus di Buscate da ottobre rischia di non partire. Il motivo? Troppo pochi gli accompagnatori volontari disponibili per accompagnare a scuola a piedi i bambini.

Il Piedibus di Buscate da ottobre rischia di non partire. Il motivo? Troppo pochi gli accompagnatori volontari disponibili per accompagnare a scuola a piedi i bambini dai 6 agli 11 anni, dei quali i genitori non riescono a incaricarsi di portare a scuola per motivi di lavoro. “Con gli accompagnatori che abbiamo sicuramente operativi a ottobre, purtroppo non sarà possibile garantire il servizio Piedibus – spiega Sara Gazzardi, una dei responsabili del servizio – Si tratta di un compito molto semplice, che richiede un impegno di mezz’ora al giorno, dalle 8 alle 8.30, e che prevede un ruolo altamente educativo dei nostri piccoli: dando l’esempio, insegniamo loro a prendersi cura dell’ambiente, scegliendo lo spostamento a piedi, e del prossimo, amplificando il senso di comunità partecipata e attiva”. Chiunque può diventare accompagnatore: genitori, nonni, parenti, amici… purché sia maggiorenne, e può farlo per quanti giorni vuole, anche solo uno alla settimana. Per dare la propria adesione o anche solo per richiedere maggiori informazioni, potete contattarla al numero 370/7129474.

