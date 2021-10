I giovani e l'uso consapevole della tecnologia: in sala Virga ad Inveruno, un incontro rivolto a tutti i genitori. Relatore, Gianluigi Bonanomi, esperto di social media.

Li chiamano 'nativi digitali', ma i nostri figli hanno bisogno di una guida in rete. Sempre più spesso possiedono smartphone prima dei 10 anni, molti sono sui social o usano sistemi di messaggistica, però mancano di competenze digitali e della maturità per usarli in modo consapevole e sicuro. E' necessario, allora, un confronto su alcune fondamentali tematiche (quali, ad esempio, privacy e dati personali, sicurezza in rete, regole d'uso dei messaggi e dei social e fake news) e, così, ecco che, in sala Virga ad Inveruno, venerdì 5 novembre, alle 21, è in programma proprio un incontro rivolto a tutti i genitori, per meglio approfondire e analizzare le diverse situazioni. Come relatore ci sarà Gianluigi Bonanomi, giornalista, autore e grande esperto di comunicazione e social media. L'occasione, insomma, per fornire gli strumenti idonei al fine di permettere ai ragazzi di rapportarsi con la tecnologia in modo sano e sicuro; riflettendo, contemporaneamente, sui comportamenti degli adulti, poiché questo costituisce un esempio rilevante per i più piccoli e regalerà una migliore qualità di vita in famiglia.

