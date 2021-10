Fondi per il Consorzio Villoresi

Consorzi bonifica, dalla Regione 1 milione al Villoresi est Ticino per interventi nei comuni di Magenta, Arconate e Inveruno. Fabrizio Cecchetti (Lega): "Agricoltura strategica per l'economia lombarda".

“Più funzionalità' irrigua e meno sprechi d'acqua. Sono questi gli obiettivi che si è' data Regione Lombardia attraverso il finanziamento ai Consorzi di bonifica per il prossimo triennio di 16 milioni e 800 mila euro. Un milione e' destinato al Consorzio Villoresi Est Ticino, un'importante realtà' che in Lombardia gestisce una rete di canali di 86 chilometri, tra i quali anche quelli del sistema dei Navigli. I lavori finanziati riguardano interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità' del derivatore di Magenta, con lavori programmati nelle tratte dei canali dei comuni di Arconate e Inveruno. I progetti finanziati dalla Regione - ha detto il segretario della Lega Lombarda nonché' capogruppo vicario del Carroccio alla Camera dei Deputati Fabrizio Cecchetti - “si inseriscono nei piani messi a punto per il rilancio e lo sviluppo della Lombardia. Finanziare i Consorzi di bonifica infatti vuole dire garantire la funzionalità' delle rete e dunque sostenere e supportare le esigenze delle nostre aziende agricole, un comparto che rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia lombarda".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro