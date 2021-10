Serata da brividi in Auditorium

Pronti, tutti in maschera per una serata da brividi. L'appuntamento è domenica 31 ottobre, dalle 17, al 'Paccagnini' di Castano per festeggiare assieme Halloween.

Pronti, tutti in maschera per una serata da brividi. L'appuntamento è domenica 31 ottobre, dalle 17, all'auditorium 'Paccagnini' di Castano per festeggiare assieme Halloween. Diversi, allora, saranno i momenti in programma: set fotografico per costumi e 'soggetti da paura' con Sfumature Castanesi e concorso 'La maschera più bella' a cura de 'La Goccia' e Comitato Genitori; quindi, laboratorio creativo con Genitoriamo, spettacolo di magia con Matteo Farina ('La Valigia Magica') e intrattenimento musicale; ancora, merenda offerta e se l'ora si farà tarda, ecco un aperitivo. L'ingresso è gratuito, consentito con 'green pass' e mascherina.

