Musazzi a BookCity Milano

La decima edizione di BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che avrà luogo nel capoluogo lombardo dal 17 al 21 novembre, vedrà tra i protagonisti selezionati anche il volume 'Felice di essere Musazzi', edito dalla libreria editrice La memoria del Mondo e realizzato dal Comitato appositamente costituito per celebrare il centenario della nascita dell’attore e regista legnanese. La presentazione si terrà presso la sala Cafè Rouge del teatro Franco Parenti, venerdì 19 novembre alle 17.30. Le celebrazioni per il centenario della nascita di Felice Musazzi hanno avuto inizio il 10 gennaio scorso, quando, nel bel mezzo della pandemia e in zona rossa, un’immagine dell’artista ha illuminato il centro cittadino di Legnano. Ci piace pensare che questa luce non si sia più spenta e abbia accompagnato tutti gli eventi collaterali realizzati per ricordare l’attore. Nelle scorse settimane il volume Felice di essere Musazzi era presente anche al Salone internazionale del libro di Torino e poterlo presentare a Milano, città che ha sempre accolto calorosamente il commediografo, è per noi motivo di orgoglio e ulteriore segno del riconoscimento dei traguardi raggiunti da un uomo- Felice Musazzi, appunto- il cui percorso umano e artistico è straordinariamente unico e particolare: senza alcuna preparazione accademica, è diventato un vero fenomeno in ambito teatrale ed è riuscito a conquistare per anni le platee di tutta Italia con la sua Compagnia. Ma non solo. Il racconto svela, anche e soprattutto, l’aspetto intimo e nascosto del protagonista: ne indaga la dimensione privata partendo dall’infanzia, passando per gli anni della guerra e del successivo impiego alla Franco Tosi, sino all’apoteosi del successo, interrotto poi dalla malattia che non gli ha lasciato scampo. La storia dell’uomo e attore Felice Musazzi è stata ricostruita grazie all’affettuosa ricerca che la sua famiglia e alcuni vecchi amici hanno effettuato, nell’enorme quantità di fotografie, lettere, manoscritti, filmati e ricordi di chi ha vissuto con lui e ne ha condiviso l’esperienza. Curato dal Comitato per il Centenario di Felice Musazzi (composto da Mauro Chini, Roberto Clerici, Francesca Giudici, Cristina Masetti, Alessandra Musazzi, Lucia Musazzi e Gabriella Nebuloni), il volume si avvale della prefazione di Maurizio Porro, critico teatrale de Il Corriere della Sera e dei testi dei giornalisti Cristina Masetti e Luca Nazari, di Alberto Bentoglio, direttore del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell’Università degli Studi Di Milano, di Nicholas Vitaliano, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Milano e di Alessio Francesco Palmieri Marinoni, Docente di Storia del costume teatrale. La manifestazione BookCity Milano è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, dall'Associazione BookCity Milano, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e da AIE.

