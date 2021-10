Raf e Tozzi in concerto

RAF e UMBERTO TOZZI tornano a esibirsi insieme con “Due – La nostra storia” in un imperdibile tour nei teatri, a partire dal 16 novembre!

Il tour è anche un importante ritorno, quello della musica dal vivo nei teatri, con la capienza al 100%.

Il pubblico avrà così la possibilità di tornare a vivere appieno tutte le emozioni di un concerto, grazie anche ai due repertori indimenticabili degli artisti, rivisitati a due voci, uniti all’atmosfera intima dei teatri, che si scalderà grazie a una scaletta straordinaria! Non potranno infatti mancare i grandi successi, da “Gloria” a “Self Control”, da “Si può dare di più” a “Cosa resterà degli anni 80”, da “Infinito” a “Ti amo”, ma anche “Ti pretendo”, “Gli altri siamo noi”, “Il battito animale”, “Immensamente” e molti altri, tra cui la super hit, “Gente di Mare”.

Queste le date del tour:

16 novembre – Teatro dell’Aquila - FERMO (DATA ZERO)

18 novembre - Teatro Verdi – FIRENZE (recupero dell’8 marzo e del 23 ottobre 2020 e del 23 maggio 2021)

23 novembre - Teatro Carlo Felice – GENOVA (recupero del 14 aprile e 10 novembre 2020 e del 15 maggio 2021)

24 novembre - Europauditorium – BOLOGNA (recupero del 2 marzo e del 17 novembre 2020 e del 16 maggio 2021)

28 novembre - Auditorium Parco della Musica (Sala Santa Cecilia) – ROMA (recupero del 29 aprile e del 30 ottobre 2020 e del 9 maggio 2021)

30 novembre - Teatro Augusteo - NAPOLI (recupero del 31 marzo e del 3 novembre 2020 e del 4 maggio 2021)

2 dicembre - Teatro Team – BARI (recupero del 2 aprile e del 20 novembre 2020 e del 2 maggio 2021)

5 dicembre – Teatro Colosseo – TORINO (recupero del 6 aprile e del 15 novembre 2020 e del 26 aprile 2021)

8 dicembre – Teatro degli Arcimboldi – MILANO (recupero del 9 aprile e del 9 novembre 2020 e del 20 aprile 2021)

9 dicembre - Teatro degli Arcimboldi – MILANO (recupero del 15 aprile e del 7 dicembre 2020 e del 21 aprile 2021)

13 dicembre - Teatro Creberg – BERGAMO (recupero del 25 marzo e del 3 dicembre 2020 e del 12 maggio 2021)

18 dicembre - Teatro Pala Bassano Due – BASSANO D/G – VI (recupero del 18 aprile e del 12 dicembre 2020 e del 24 aprile 2021)

20 dicembre - Teatro Rossetti - TRIESTE (recupero del 10 aprile e del 27 ottobre 2020 e del 21 maggio 2021)

7 febbraio - Teatro Creberg – BERGAMO (recupero del 21 aprile e del 4 dicembre 2020 e del 13 maggio e 14 dicembre 2021)

10 febbraio - Pala Invent – JESOLO – VE (recupero del 17 aprile e dell'8 dicembre 2020 e del 23 aprile e 21 novembre 2021)

13 febbraio - Teatro Colosseo – TORINO (recupero del 20 aprile e del 16 novembre 2020 e del 27 aprile e 6 dicembre 2021)

18 febbraio - Teatro Verdi – MONTECATINI - PT (recupero del 4 aprile e del 6 dicembre 2020 e del 30 aprile e del 20 novembre 2021)

19 febbraio – Nuovo Teatro Carisport – CESENA (recupero del 7 marzo e del 12 novembre 2020 e dell’8 maggio e del 27 novembre 2021)

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

