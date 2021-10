Volontariato 'speciale'

Non solo il 'Premio Città di Castano', sabato sera in auditorium 'Paccagnini' consegnate anche le 'menzioni speciali' alle associazioni di volontariato.

Presenze puntuali ed attente a fianco dei cittadini durante il lockdown e la lunga e difficile emergenza Covid-19; punti di riferimento e sostegno per le persone in difficoltà e per quanti avevano più bisogno. L'impegno e l'attività costante, senza mai tirarsi indietro ogni volta che c'era da dare una mano. Realtà differenti, ma tutte unite nella straordinaria famiglia che si chiama volontariato. Già, proprio i volontari e quel "grazie" che si è levato forte e chiaro, l'altra sera, in auditorium, perchè accanto al 'Premio Città di Castano Primo' ecco anche le 'menzioni speciali', appunto, alle singole associazioni. Diversi, allora, i riconoscimenti per l'anno 2020 e diversi i gruppi ai quali sono stati consegnati: Alpini, Auser, Croce Azzurra Buscate, Cuore di Donna, Filo Rosa, Fiore che Ride, Fondazione Aurea, La Goccia, Noi con Voi, Oratori, Nabad, Pro Loco, Trenino Blu, Agesci, Avis e Genitoriamo.

