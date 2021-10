Castagne con la Pro Loco

Autunno tempo di castagne. Allora, pronti alla 'due giorni' di caldarroste con la Pro Loco Nosate. L'appuntamento è domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre in piazza Borromeo; dalle 9.30 castagnata e vendita delle torte, mentre dalle 12.30 polenta e bruscit d'asporto (su prenotazione) e, nel pomeriggio, vin brulé e cioccolata. Per informazioni o prenotare (ore pasti; entro il 27 ottobre) chiamare il numero 339/2224824. L'iniziativa è organizzata con la collaborazione della Fiaccolata Nosatese, 'Fuori di Testo' e 'Le donne del mercoledì'.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro