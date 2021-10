‘Inveruno in Vetrina’ sempre più social, nel ripensare alle azioni importanti da svolgere durante l’anno 2021. Nella rete momenti per coinvolgere le persone.

In questi anni i social network stanno avendo uno sviluppo sempre più radicato nella vita delle persone. È innegabile che, per le loro caratteristiche, assumono un ruolo attivo nella pianificazione di una strategia efficace, nella progettazione di attività di successo, soprattutto in un periodo di crisi economica, dovuta alla pandemia ancora in atto. ‘Inveruno in Vetrina’ non poteva non tener conto di questa realtà, nel ripensare alle azioni importanti da svolgere durante l’anno 2021. “In un periodo nel quale viaggiare è molto più difficile, le persone attraverso i loro click, cercano proprio nella rete, interazioni fatte di incontri, informazioni e acquisti - spiegano i responsabili - La necessità di cambiare le pagine social dell’associazione, nasce dalla voglia di essere sempre più innovativi e vicini alle esigenze dei commercianti, ma anche dei clienti, che si approcciano alla conoscenza della varietà e particolarità, dell’offerta dei negozi, del territorio inverunese. L’obiettivo che si vuole raggiungere e mantenere nel tempo, è quello di rendere più interessanti le pagine social di ‘Inveruno in Vetrina’, aumentando il numero dei like, delle condivisioni e delle interazioni, delle persone che si approcciano alle nostre pagine. Così il 10 maggio 2021 è partita ufficialmente la gestione delle pagine Instagram e Facebook dell’associazione sotto la guida di un nuovo social media manager e di un nuovo piano editoriale. Rispetto agli anni scorsi, le pagine sono state così suddivise per rassegne che le rendono più interessanti al pubblico, facendo leva sulla parte emotiva, della scoperta delle possibilità offerte e dei bisogni soddisfatti. Una rassegna molto seguita è quella della storia dei commercianti e della loro attività. Altra rassegna molto condivisa è quella sul paragone tra Inveruno e le più belle località del mondo dove si legge: ‘ma va la meglio a Inveruno!’ Oppure quella che richiama il famoso gioco delle parole crociate dal titolo: ‘commercianti incrociati’, oppure attraverso l’uso di immagini quelle di ‘indovina il negozio’. Esiste anche l’attenzione alle curiosità e alla storia del paese con la pubblicazione di notizie sulla tradizione. L’ultimo post, in tal senso è quello sul dolce del periodo autunnale, la piota. All’interno delle pagine vengono postate le pubblicità dei commercianti e le loro aperture/chiusure”.

