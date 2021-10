Merlotti 'bis': la giunta

Giovedì 21 ottobre, primo consiglio comunale 'post' elezioni a Buscate. Ecco la squadra di governo del riconfermato sindaco Fabio Merlotti.

Giovedì 21 ottobre: primo consiglio comunale ‘post’ elezioni a Buscate, ma anche e, soprattutto, il via ufficiale al secondo mandato del riconfermato sindaco Fabio Merlotti. Si comincia, insomma, e lo si fa, allora, con la neo giunta e con la distribuzione delle deleghe ai singoli componenti della squadra di governo. Più nello specifico, vice è Davide Colombo (che si occuperà di personale e bilancio), quindi ecco Elena Bienati (sociale, tempo libero eventi e commercio), Debora Allevi (scuola) e Marina Pisoni (cultura, lavoro e associazioni). “I consiglieri - spiega lo stesso Merlotti - avranno, poi, degli incarichi. Quindi, per Giuseppe Greco ecco il lavoro, a Mattia Battioli, invece, sport e giovani, Francesca Zanzottera cultura, Lorena Merlotti tempo libero eventi, Anna Maria Lena (capogruppo) salute”. Mentre il sindaco avrà ecologia, sport e giovani, salute, lavori pubblici, urbanistica e manutenzione, polizia locale e sicurezza. “L’impegno, come sempre, sarà massimo, a fianco dei singoli e della collettività”. Se così, dunque, sono state le nomine per quanto riguarda la maggioranza, sui banchi dell’opposizione, invece, ci sono Franca Colombo (candidata sindaca di ‘Insieme per Buscate’) e con lei Valeriano Ottolini, Sergio Gambero e Lorenzo Colombo.

