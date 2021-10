Moschea: Lega di nuovo in piazza

Sono pronti a tornare in piazza. E, neanche a dirlo, al centro dell'attenzione ci sarà, come era prevedibile, ancora una volta la questione moschea di via Friuli.

Sono pronti a tornare in piazza. E, neanche a dirlo, al centro dell'attenzione ci sarà, come era prevedibile, ancora una volta la questione moschea di via Friuli. La Lega sarà, allora, nella centralissima piazza Mazzini a Castano domenica 24 ottobre, per confrontarsi con la popolazione. "Perchè, come dichiarato da uno dei portavoce delle associazioni islamiche cittadine, l'intenzione in quella zona è proprio di realizzare una moschea - scrivo gli esponenti del Carroccio locale - Ma chi ha concesso la costruzione? La coppia Bonalli-Pignatiello, entrambi presenti già allora nella seduta di giunta dove si autorizzava tale struttura. Noi abbiamo letto le carte, i progetti, gli atti, le memorie difensive e le sentenze. Altri probabilmente neanche hanno fatto ciò, oppure fingono di non capire che ci stanno prendendo in giro".

